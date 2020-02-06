Шедший в Москву для «изгнания Путина» шаман подал жалобу в ЕСПЧ

Якутский шаман Александр Габышев, который летом 2019 года отправился в поход из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина», подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на нарушение прав во время его задержания в декабре. Об этом РБК сообщил координатор «Правозащиты открытки» Алексей Прянишников.

«Наши юристы готовили эту жалобу, направили сегодня, она подана в связи с задержанием Габышева и двух его спутников 10 декабря 2019 года под Якутском», — сказал Прянишников. Он отметил, что основная причина жалобы — нарушение права на личную свободу, которое выразилось в том, что шамана незаконно задержали. Цель визита сотрудников полиции в тот день формально состояла во вручении повестки от следователя, что не подразумевает задержания, объяснил Прянишников.

Габышев начал поход в Москву летом 2019 года вместе с группой своих сторонников. Он объяснил свои действия необходимостью «изгнать Путина», которого считает порождением темных сил. Шамана и его последователей несколько раз задерживали правоохранительные органы.

Так, в начале сентября правоохранительные органы задержали двух сопровождавших Габышева. У одного из них, Игоря Коношанова, изъяли автомобиль в связи с наличием «признаков изменения номера кузова и замены двигателя». Кроме того, его отправили под арест на 13 суток из-за неповиновения законному требованию сотрудников полиции.

Самого шамана задержали 19 сентября в Бурятии. Его доставили в якутский психоневрологический диспансер, а позднее признали невменяемым. Вскоре Габышева отпустили из больницы, но он не отказался от своих планов. Шаман вновь стартовал из Якутска в Москву 8 декабря, а через два дня его снова задержали полицейские.