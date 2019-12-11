Адвокат заявила о штрафе в 1 тыс. руб. для шедшего в Москву шамана

Адвокат заявила о штрафе в 1 тыс. руб. для шедшего в Москву шамана

Якутский городской суд оштрафовал шамана Александра Габышева, который возобновил поход на Москву для «изгнания Путина» 8 декабря, и двух его сторонников на 1 тыс. руб., сообщила РБК его адвокат Ольга Тимофеева.

Адвокат уточнила, что Габышев получил штраф по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

По словам Тимофеевой, 10 декабря вручить повестку для явки к следователю Габышеву пришли около 30 сотрудников полиции, когда он и его сторонники мирно сидели в палатке.

«Ребята говорят, что не сопротивлялись, показали паспорта, прошли в машину. Очевидно, была какая-то провокация со стороны правоохранительных органов», — сказала она. Юрист уточнила, что Габышев и его сторонники собираются обжаловать решение суда.

Информацию о штрафе Габышева и двух его сторонников также подтвердил РБК один из соратников шамана Евгений Ростокин.