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Адвокат заявила о штрафе в 1 тыс. руб. для шедшего в Москву шамана

Якутский городской суд оштрафовал шамана Александра Габышева, который возобновил поход на Москву для «изгнания Путина» 8 декабря, и двух его сторонников на 1 тыс. руб., сообщила РБК его адвокат Ольга Тимофеева.

Адвокат уточнила, что Габышев получил штраф по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

По словам Тимофеевой, 10 декабря вручить повестку для явки к следователю Габышеву пришли около 30 сотрудников полиции, когда он и его сторонники мирно сидели в палатке.

«Ребята говорят, что не сопротивлялись, показали паспорта, прошли в машину. Очевидно, была какая-то провокация со стороны правоохранительных органов», — сказала она. Юрист уточнила, что Габышев и его сторонники собираются обжаловать решение суда.

Информацию о штрафе Габышева и двух его сторонников также подтвердил РБК один из соратников шамана Евгений Ростокин.

РБК направил запрос в Якутский городской суд.

Общество
Полиция вновь задержала идущего на Москву для «изгнания Путина» шамана

Ранее,10 декабря, сотрудники полиции вновь задержали Габышева, который возобновил поход на Москву после истечения подписки о невыезде 8 декабря. Это произошло на трассе в Якутии.

Поход в Москву Габышев со сторонниками начал летом текущего года. По его словам, он собирался «изгнать Путина», поскольку считает его «порождением темных сил». 19 сентября полицейские задержали шамана в Бурятии и арестовали на 13 суток из-за неповиновения требованию сотрудника полиции. После этого его отпустили под подписку о невыезде. Кроме того, Габышева направили на психиатрическую экспертизу и по ее итогам признали невменяемым.

После того как Габышева отпустили из больницы, он сообщил, что не отказался от своего намерения и возобновит поход на Москву. Он отметил, что его акция носит исключительно мирный характер и «ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется».

Теги: Владимир Путин, Якутия, новости РБК
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Полиция вновь задержала идущего на Москву для «изгнания Путина» шамана
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