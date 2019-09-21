Суд отпустил пытавшегося «изгнать Путина» шамана под подписку о невыезде

Суд отпустил якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву для «изгнания Путина», под подписку о невыезде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный документ. Ранее один из сторонников Габышева сообщал РБК, что тот выпущен под подписку о невыезде.

«Избрать в отношении Александра Габышева меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в тексте постановления суда.

По данным агентства, против шамана 12 сентября было возбуждено дело по ч. 1 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Он находился в розыске с 13 по 20 сентября, после чего его доставили к следователю.

В постановлении пояснили, что Габышев весной обратился к группе людей с призывом к «осуществлению экстремистской деятельности». Психолого-лингвистическое исследование показало, что в его высказываниях были призывы к насильственным действиям против президента.