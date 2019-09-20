Пытавшегося «изгнать Путина» шамана выпустили из психбольницы

Задержанный в Бурятии Александр Габышев, называющий себя якутским «шаманом-воином», освобожден из психоневрологического диспансера, в которой его поместили после возвращения в Якутск. Один из сторонников Габышева сообщил РБК, что тот выпущен под подписку о невыезде.

«Он сказал нам ждать сигнала, если что-то пойдет не так, он нам даст сигнал. Сейчас он дома пока», — сказал собеседник.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Якутии сообщило, что в отношении Габышева заведено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму, а из больницы его выпустили, чтобы «повидаться с родными».

Портал News.Ykt.Ru сообщает, что в субботу состоится судебное заседание, на котором Александру Габышеву изберут меру пресечения.

Несколько месяцев назад Габышев отправился из Якутска пешком в Москву, заявив, что, добравшись до столицы, планирует «изгнать Путина», которого шаман считает порождением темных сил.