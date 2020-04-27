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Кадыров заявил о постепенном ослаблении карантина в Чечне

Рамзан Кадыров во время заседания штаба по борьбе с COVID-19
Рамзан Кадыров во время заседания штаба по борьбе с COVID-19 (Фото: kadyrov._95 / Instagram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дал поручение о постепенном снятии карантинных ограничений, если позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом он написал в своем Instagram.

«В ходе заседания поручил дорогому БРАТУ, руководителю Оперштаба Магомеду Даудову рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер», — написал Кадыров (орфография автора сохранена. — РБК).

«Если позволяет эпидемиологическая обстановка, можно постепенно открывать мелкие субъекты бизнеса — маленькие магазины, техстанции, заправки, в которых задействовано минимальное количество персонала», — добавил глава Чечни.

Вместе с тем Кадыров призвал всех соблюдать режим самоизоляции, а также беречь себя и своих близких.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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21 апреля на заседании оперативного штаба жители региона попросили Кадырова возобновить работу парикмахерских. В ответ Кадыров порекомендовал мужчинам побриться. Через несколько часов телеканал «Грозный ТВ» опубликовал видеозапись главы Чечни с обритой головой, на которой он рекомендовал мужчинам последовать своему примеру. «Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо», — сказал тогда глава Чечни.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
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