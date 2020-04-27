Кадыров заявил о постепенном ослаблении карантина в Чечне

Рамзан Кадыров во время заседания штаба по борьбе с COVID-19 (Фото: kadyrov._95 / Instagram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дал поручение о постепенном снятии карантинных ограничений, если позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом он написал в своем Instagram.

«В ходе заседания поручил дорогому БРАТУ, руководителю Оперштаба Магомеду Даудову рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер», — написал Кадыров (орфография автора сохранена. — РБК).

«Если позволяет эпидемиологическая обстановка, можно постепенно открывать мелкие субъекты бизнеса — маленькие магазины, техстанции, заправки, в которых задействовано минимальное количество персонала», — добавил глава Чечни.

Вместе с тем Кадыров призвал всех соблюдать режим самоизоляции, а также беречь себя и своих близких.