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Кадыров приказал закрыть все рестораны и кафе в Чечне из-за вируса

Глава Чечни сообщил о трех случаях подозрения на коронавирус в республике. Он призвал население не покидать пределы региона и по возможности не выходить из дома
Виды Грозного (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился закрыть все рестораны, кафе и места массового скопления людей в республике после выявления трех случаев с подозрением на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Кадырова, анализы были направлены в Новосибирск для установления окончательного диагноза. Он также добавил, что сейчас в Чечне на карантине находятся более 360 человек, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

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В обращении к жителям республики Кадыров пообещал, что все продуктовые магазины будут работать в штатном режиме. При этом он попросил «по возможности не выезжать за пределы региона и не выходить из дома, а в случае недомогания и высокой температуры немедленно звонить врачам».

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«Любые ценовые спекуляции будут жестко пресекаться», — заверил Кадыров.

Об ограничительных мерах в Чечне глава республики сообщал и накануне. В частности, на сайте правительства извещалось о запрете на банкеты и свадьбы в заведениях общепита. При этом Кадыров говорил, что в виде исключения часть кафе будут открыты в наиболее людных местах.

По данным на 23 марта, всего в России подтверждено 438 случаев заражения коронавирусом. Большинство инфицированных зарегистрированы в Москве и Подмосковье.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Рамзан Кадыров, Чечня
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