Кадыров приказал закрыть все рестораны и кафе в Чечне из-за вируса

Глава Чечни сообщил о трех случаях подозрения на коронавирус в республике. Он призвал население не покидать пределы региона и по возможности не выходить из дома

Виды Грозного (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился закрыть все рестораны, кафе и места массового скопления людей в республике после выявления трех случаев с подозрением на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Кадырова, анализы были направлены в Новосибирск для установления окончательного диагноза. Он также добавил, что сейчас в Чечне на карантине находятся более 360 человек, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

В обращении к жителям республики Кадыров пообещал, что все продуктовые магазины будут работать в штатном режиме. При этом он попросил «по возможности не выезжать за пределы региона и не выходить из дома, а в случае недомогания и высокой температуры немедленно звонить врачам».