Путин поручил подготовить план поэтапного выхода из самоизоляции с 12 мая

Постепенная отмена ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса может начаться в регионах уже с 12 мая. Поручение разработать план постепенного выхода из режима самоизоляции дал президент Владимир Путин

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Правительство, Роспотребнадзор совместно с рабочей группой Госсовета должны до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. Такое поручение дал президент Владимир Путин на совещании по вопросам эпидемии коронавируса.

Ослабление ограничительных мер в каждом регионе должно происходить в зависимости от эпидемиологической обстановки, уточнил президент.

«Поручаю в течение недели, к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно: критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза», — заявил президент.

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