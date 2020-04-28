Пандемия коронавируса , 28 апр, 17:58
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Путин поручил подготовить план поэтапного выхода из самоизоляции с 12 мая
Постепенная отмена ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса может начаться в регионах уже с 12 мая. Поручение разработать план постепенного выхода из режима самоизоляции дал президент Владимир Путин
Правительство, Роспотребнадзор совместно с рабочей группой Госсовета должны до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. Такое поручение дал президент Владимир Путин на совещании по вопросам эпидемии коронавируса.
Ослабление ограничительных мер в каждом регионе должно происходить в зависимости от эпидемиологической обстановки, уточнил президент.
«Поручаю в течение недели, к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно: критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза», — заявил президент.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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