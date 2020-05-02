В Чечне на майские праздники перестал ходить общественный транспорт

В Чечне общественный транспорт приостановил работу на майские праздники, сообщается на сайте министерства транспорта и связи республики.

Транспорт не будет ходить по 11 мая включительно. «Просим вас соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома», — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 1 мая, в Чечне выявили 504 случая заражения инфекцией, семь человек умерли и 231 выздоровел.

С конца марта из-за ситуации с коронавирусом жителям Чечни запретили выходить на улицу, кроме как для получения медпомощи, похода за продуктами и в аптеку. С 5 апреля республика закрыла границы. Исключение сделали для проезда транзитного транспорта, перевозки медикаментов, продовольствия, оборудования.

Жителям региона также нельзя выходить на улицы с 20:00 до 08:00. Республика стала первой, где закрыли кафе, рестораны, места массового скопления людей. В конце апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти готовятся к ослаблению карантинного режима в регионе.