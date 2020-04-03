В Чечне запретили выходить на улицы с 8 вечера до 8 утра
Власти Чечни приняли решение ужесточить карантинный режим. Как сообщил в своем Telegram канале глава республики Рамзан Кадыров, с 20:00 до 8:00 во всех населенных пунктах будет запрещено любое передвижение пешеходов и транспорта. Нововведение вступает в силу с сегодняшнего дня.
Исключение будет сделано для отдельных организаций и служб, перечень которых в сообщении Кадырова не приводится.
Глава республики указал, что данная мера является вынужденной. «Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения», - сообщил Кадыров.
Таким образом, Чечня стала первым регионом в России, в котором ограничено передвижение в определенные часы.