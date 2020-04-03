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В Чечне запретили выходить на улицы с 8 вечера до 8 утра

Чечня стала первым регионом, где запрещено передвигаться ночью по улицам. Глава республики Рамзан Кадыров объяснил, что половинчатыми мерами обуздать коронавирус невозможно
Рамзан Кадыров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Власти Чечни приняли решение ужесточить карантинный режим. Как сообщил в своем Telegram канале глава республики Рамзан Кадыров, с 20:00 до 8:00 во всех населенных пунктах будет запрещено любое передвижение пешеходов и транспорта. Нововведение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Исключение будет сделано для отдельных организаций и служб, перечень которых в сообщении Кадырова не приводится.

Глава республики указал, что данная мера является вынужденной. «Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения», - сообщил Кадыров.

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Таким образом, Чечня стала первым регионом в России, в котором ограничено передвижение в определенные часы.

С начала пандемии власти Чечни планомерно вводили ограничительные меры. Именно этот регион стал первым, где были закрыты все рестораны, кафе и места массового скопления людей. 28 марта власти Чечни официально ограничили перемещение по республике и закрыли на въезд Грозный, а уже на следующий день в регионе был введен жесткий карантин. С 29 марта жителям республики запрещено выходить из дома, кроме как за продуктами, в аптеку или медицинской помощью.

Чечня стала и первым из российских регионов, в котором было объявлено о закрытии административных границ. С 5 апреля люди не смогут ни въехать в республику, ни выехать из нее. Исключение коснется транспортировки тяжелобольных в другой регион и перевозок продовольствия и лекарств.

По данным оперативного штаба, в Чечне известно о десяти случаях заражения коронавирусом и одном умершем.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

 

Автор: Артем Филипенок
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