В Чечне запретили выходить на улицы с 8 вечера до 8 утра

С начала пандемии власти Чечни планомерно вводили ограничительные меры. Именно этот регион стал первым, где были закрыты все рестораны, кафе и места массового скопления людей. 28 марта власти Чечни официально ограничили перемещение по республике и закрыли на въезд Грозный, а уже на следующий день в регионе был введен жесткий карантин. С 29 марта жителям республики запрещено выходить из дома, кроме как за продуктами, в аптеку или медицинской помощью.

Чечня стала и первым из российских регионов, в котором было объявлено о закрытии административных границ. С 5 апреля люди не смогут ни въехать в республику, ни выехать из нее. Исключение коснется транспортировки тяжелобольных в другой регион и перевозок продовольствия и лекарств.

По данным оперативного штаба, в Чечне известно о десяти случаях заражения коронавирусом и одном умершем.