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В Чечне ввели жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Чеченской Республики ввели в регионе жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикера чеченского парламента Магомеда Даудова.

С 29 марта жителям республики запрещено покидать свои дома за исключением походов за продуктами, в аптеку или при наличии медицинский показаний. По словам Даудова, если ранее патрули просто призывали граждан к самоизоляции, то теперь сотрудники правоохранительных органов будут штрафовать нарушителей режима и принудительно доставлять их домой.

Власти Чечни закрыли въезд в Грозный
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Даудов также сообщил, что общественный транспорт и лицензированные таксисты перестанут обслуживать пассажиров без масок и перчаток. Частным извозчикам запретят работать, а в случае нарушения их машины будут помещаться на штрафстоянку.

Ранее 28 в Чечне ввели временное ограничение на передвижение по республике и закрыли въезд в Грозный. В столицу региона смогут попасть только ее жители, сотрудники экстренных служб, органов власти и СМИ, а также поставщики продуктов и медикаментов.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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До этого 24 марта глава Чечни Рамзан Кадыров из-за эпидемии коронавируса распорядился закрыть в республике все заведения общепита и места массового скопления граждан.

По данным оперштаба при правительстве России, в Чечне на 28 марта коронавирусная инфекция нового типа выявлена у пятерых человек.

Теги: Чечня, карантин, коронавирус
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