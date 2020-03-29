В Чечне ввели жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Чеченской Республики ввели в регионе жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикера чеченского парламента Магомеда Даудова.

С 29 марта жителям республики запрещено покидать свои дома за исключением походов за продуктами, в аптеку или при наличии медицинский показаний. По словам Даудова, если ранее патрули просто призывали граждан к самоизоляции, то теперь сотрудники правоохранительных органов будут штрафовать нарушителей режима и принудительно доставлять их домой.

Даудов также сообщил, что общественный транспорт и лицензированные таксисты перестанут обслуживать пассажиров без масок и перчаток. Частным извозчикам запретят работать, а в случае нарушения их машины будут помещаться на штрафстоянку.

Ранее 28 в Чечне ввели временное ограничение на передвижение по республике и закрыли въезд в Грозный. В столицу региона смогут попасть только ее жители, сотрудники экстренных служб, органов власти и СМИ, а также поставщики продуктов и медикаментов.