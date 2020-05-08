Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил председателю КНР Си Цзиньпину устное послание, в котором оценил успехи Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией и профилактике этого заболевания. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

В послании корейский лидер похвалил китайское руководство, которое «уверенно одерживает победу в борьбе с пандемией», и заявил, что рад успех КНР «как своим собственным». Ким Чен Ын также пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья.

Председатель КНДР выразил уверенность, что благодаря совместному преодолению различных вызовов, отношения двух стран стали «более прочными и продолжают развиваться».

Ранее 5 мая российское посольство в Пхеньяне сообщило, что Ким Чен Ын был награжден юбилейной медалью Победы в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны.