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В Китае выздоровели более 93% заболевших COVID-19

В Китае выздоровели 93,2% заразившихся коронавирусом, менее 1 тыс. человек остаются на лечении в больницах, следует из данных государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Всего в Китае зафиксировано 82 798 подтвержденных случаев заражения. Вылечились и были выписаны из больниц 77 207 человек, скончались 4 632 заболевших.

В Китае выздоровели более 90% зараженных COVID-19
Общество
Фото: Sakchai Lalit / AP

За прошедшие сутки в Китае зафиксировали десять случаев заражения коронавиусом, из них шесть — ввозные. В общей сложности в Китае обнаружено 1616 ввозных случаев COVID-19. Также за сутки из больниц выписали 56 человек. Летальных исходов не было.

Впервые вспышку коронавируса зафиксировали в конце декабря в китайском городе Ухань. При этом The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на данные властей сообщила, что первый случай был обнаружен еще в середине ноября. О том, что передача вируса от человека к человеку могла начаться в ноябре, говорили и китайские ученые.

Теги: Китай, коронавирус
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