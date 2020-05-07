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Пандемия коронавируса ,  
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В Китае все регионы понизили уровень угрозы COVID-19 до низкого

Уровень эпидемиологической опасности, связанной с распространением коронавируса, во всех регионах Китая стал низким. Регионов с высоким или средним уровнем угрозы в стране не осталось, сообщает Центральное телевидение КНР.

«С 00:00 7 мая риск эпидемиологической опасности был понижен в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян», — говорится в сообщении. Днем ранее уровень угрозы понизили власти граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян в городах Суйфэньхэ и Харбин.

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«С учетом понижения уровня опасности в этих трех городах, на территории всего Китая не осталось регионов с высоким и средним уровнем эпидемиологической опасности», — отмечается в материале.

В апреле власти Китая сообщили, что в стране выздоровели 93,2% заразившихся коронавирусом. Тогда на лечении в больницах оставались менее 1 тыс. человек.

По данным китайского Минздрава на 6 мая, в КНР зафиксировано 82 885 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Вылечились и были выписаны из больниц 77 957 человек, умерли 4 633 заболевших.

Теги: Китай, коронавирус
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