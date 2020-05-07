В Китае все регионы понизили уровень угрозы COVID-19 до низкого

Уровень эпидемиологической опасности, связанной с распространением коронавируса, во всех регионах Китая стал низким. Регионов с высоким или средним уровнем угрозы в стране не осталось, сообщает Центральное телевидение КНР.

«С 00:00 7 мая риск эпидемиологической опасности был понижен в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян», — говорится в сообщении. Днем ранее уровень угрозы понизили власти граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян в городах Суйфэньхэ и Харбин.

«С учетом понижения уровня опасности в этих трех городах, на территории всего Китая не осталось регионов с высоким и средним уровнем эпидемиологической опасности», — отмечается в материале.

В апреле власти Китая сообщили, что в стране выздоровели 93,2% заразившихся коронавирусом. Тогда на лечении в больницах оставались менее 1 тыс. человек.