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Ким Чен Ын переведен на телеграфный режим

Почему появились слухи о смерти северокорейского лидера и насколько они близки к реальности
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын не появляется на публике по меньшей мере с 11 апреля, и уже появились не подтвержденные пока сообщения о его смерти. РБК напоминает, как он пришел к власти и чего добился за годы правления
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: Wong Maye-E / AP)

Куда пропал Ким Чен Ын

Ким Чен Ын, глава Госсовета КНДР, верховный главнокомандующий и лидер Трудовой партии Кореи, не появлялся на публике уже более двух недель. Последний раз он сделал это 11 апреля, когда провел заседание политбюро центрального комитета Трудовой партии Кореи, посвященное вопросам внутренней политики. На следующий день он пропустил ежегодную сессию Верховного народного собрания (парламента), а 15 апреля впервые за почти десять лет правления не появился на торжественной церемонии, посвященной дню рождения его деда и основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.

Пропуск двух важных мероприятий спровоцировали слухи о болезни и смерти 36-летнего северокорейского правителя. В субботу о том, что он умер, сообщила вице-президент нишевого гонконгского спутникового телеканала HKSTV Цинь Фэн.

При этом государственные СМИ Северной Кореи продолжают сообщать о том, что Ким Чен Ын работает. Так, 20 апреля «уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Республики Куба», передало агентство ЦТАК (в ней он сообщил о своей радости от того, что под руководством Мигеля Диас-Канеля «братский кубинский народ, срывая гнусные происки санкций и блокады враждебных сил, достигает больших успехов в борьбе за надежную защиту завоевания социализма»), 23 апреля телеграмму от Ким Чен Ына получил президент Сирии Башар Асад, а 27 апреля — президент ЮАР Сирил Рамапос.

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Подкрепил мнение о том, что Ким Чен Ын жив, советник президента Южной Кореи. «Он с 13 апреля находится в районе Вонсана. Никаких подозрительных перемещений пока не было зафиксировано», — пояснил Мун Чжон Ин 27 апреля. Вонсан расположен на восточном побережье страны, там находится туристическая зона.

Источники Reuters ранее сообщали, что в Северную Корею направилась группа китайских врачей. Эта информация не была опровергнута Пхеньяном.

Чем отличился Ким Чен Ын

Третий правитель из династии Кимов встал во главе 25-миллионной страны в конце 2011 года, после смерти своего отца Ким Чен Ира. О кончине последнего жителям страны сообщили 19 декабря, через два дня после фактической смерти. Умер он, как и Ким Ир Сен, от сердечного приступа. О том, что именно Ким Чен Ын станет преемником, можно было судить по его частым появлениям вместе с отцом на различных официальных мероприятиях, и по тому, что дом, в котором он родился, был объявлен памятником истории.

В начале правления третьего Кима многие аналитики были склонны его недооценивать, предрекая провал, признает в книге о Ким Чен Ыне бывший аналитик ЦРУ, глава корейского центра в Центре изучения Восточной Азии Брукингского института Чун Пэк. Еще десять лет назад Северная Корея была бедной, изолированной страной, которой было сложно прокормить себя, при Ким Чен Ыне коллапс представлялся более вероятным, чем когда бы то ни было, отмечает эксперт. Однако уже через шесть лет у Ким Чен Ына появились новые почетные титулы, которые укрепили его положение как лидера, он добился успехов по нескольким направлениям, связанным с использованием высоких технологий. В частности, именно при нем Северная Корея провела четыре из шести своих ядерных испытаний, в том числе самое крупное, в сентябре 2017 года. Он же испытал 90 баллистических ракет — в три раза больше, чем его отец и дед вместе взятые. При нем же Пхеньян провел наибольшее число кибератак и, предположительно, использовал нервно-паралитическое вещество для убийства сводного брата Ким Чен Ына в международном аэропорту в Малайзии, отмечает Чун Пэк. КНДР обзавелась многочисленными горнолыжными курортами и ресторанами, которые демонстрируют ее современность и процветание, и, похоже, Ким Чен Ын смог исполнить свое обещание — улучшить уровень жизни граждан.

У Кима за пазухой: что известно о ракетно-ядерной программе КНДР
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Ким Чен Ын

При Ким Чен Ыне уровень жизни в КНДР существенно вырос, согласен ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. Об этом свидетельствует новые дома, новый облик Пхеньяна и пхеньянцев, появление на полках в магазинах местного, а не китайского ширпотреба, поясняет эксперт. Ким-третий завершил создание национального ракетно-ядерного щита, добился прогресса как в межкорейских отношениях, так и в отношениях с США — ведь именно с ним в 2018 году впервые встретился президент США, перечисляет Асмолов. Конечно, многое было заложено Ким Чен Иром, но его сын смог использовать наследство.

В 2018 году Ким Чен Ын объявил о смене стратегического курса. Если с 2013 года усилия Пхеньяна были официально направлены на «параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил», то два года назад было объявлено об успешном выполнении этой задачи и выдвинута новая стратегическая линия — сосредоточить все силы на экономическом строительстве, хотя никаких радикальных внутриэкономических решений руководство страны для оживления экономики пока не принимало, отмечает в исследовании старший научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Людмила Захарова.

При этом изоляция Северной Кореи усиливалась. В конце 2017 года международные санкции были ужесточены (резолюция 2397 Совета безопасности ООН) — поставки сырой нефти в КНДР были ограничены до 4 млн барр. в год, продуктов нефтепереработки — до 500 тыс. барр., северокорейские трудовые мигранты должны были быть высланы домой. Переговоры с США облегчения санкционного режима не принесли.

По данным национального Банка Южной Кореи, санкции существенно затрудняют экономический рост соседа: в 2018 году рост ВВП Северной Кореи должен был составить -4,1%, в частности ожидалось сокращение в добывающей промышленности, но подъем в секторе услуг и сельском хозяйстве.

Кто продлит правление династии Ким

Среди тех, кого эксперты называют возможным следующим правителем страны, — Ким Е Чжон, родная 32-летняя сестра Ким Чен Ына. Financial Times называет ее любимицей Ким Чен Ира, который восхищался ее умом. «Эта девушка получила мастер-класс по северокорейской политике», — заявил изданию эксперт по Северной Корее Майкл Мэдден. Она постоянно участвует в важных встречах и мероприятиях. Внимание к ней было привлечено, когда в 2018 году она отправилась на Олимпийские игры в Южную Корею, став первой представительницей династии Ким, которая посетила соседнюю страну (Пхеньян и Сеул не имеют мирного договора по итогам корейской войны 1950–1953 годов). Она также принимала участие в переговорах брата с Дональдом Трампом, а в декабре 2019 года эксперты обратили внимание на то, что она вместе с братом поднялась на лошадях на сакральную для северокорейцев гору Пэктусан.

Препятствием на пути Ким Е Чжон к верховной власти могут стать патриархальные принципы конфуцианства, которым следует северокорейское общество. Однако бывший аналитик ЦРУ Брюс Клингер указывает, что Ким Е Чжон набрала достаточную популярность.

Ким Чен Ын поднялся на коне на священную корейскую гору. Фоторепортаж
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Автор: Полина Химшиашвили
Теги: КНДР, Ким Чен Ын, смерть, реформы
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