В Китае за сутки выявили один новый случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Китае подтвердился только один новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает национальный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Положительный диагноз поставили врачи в Шанхае. Новых подозреваемых на наличие COVID-19 в стране за последние сутки нет, как и смертельных исходов.

При этом за 4 мая в КНР от коронавирусной инфекции вылечились 87 человек. 710 человек, которые находились под медицинским наблюдением из-за близких контактов с зараженными, освобождены от врачебного надзора.

За пределами Китая у граждан страны за сутки было подтверждено 325 новых случаев заболевания. В общей сложности за границей были диагностированы 1676 китайцев с COVID-19.

Вспышка коронавируса нового типа началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. С того момента в материковой части страны было подтверждено 82,8 тыс. положительных диагнозов. 77,8 тыс. пациентов выздоровели, 4633 человека умерли.

Американский университет Джона Хопкинса сообщает, что в КНР зафикисровано 83,9 тыс. заболевших. Страна находится на 11 месте по количеству инфицированных.