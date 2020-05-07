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В Ухане открылись школы. Фоторепортаж

В Ухане ученики вернулись в школы. Они проходили программу дистанционно на протяжении нескольких месяцев. Ухань стал первым городом, где началась вспышка COVID-19. В середине марта власти отчитались об отсутствии новых заражений и перешли к постепенному снятию карантинных мер. Как теперь выглядят школы в Ухане — в фоторепортаже РБК
Фото: Xiong Qi / Xinhua / ZUMA / ТАСС
Фото: Xiong Qi / Xinhua / ZUMA / ТАСС

Карантин в Ухане действовал с конца января, в середине марта ограничения стали постепенно снимать. В начале апреля с городом возобновилось транспортное сообщение. Открытие школ стало последним шагом в возвращении к обычной жизни

Фото: Xiong Qi / Xinhua / ZUMA / ТАСС
Фото: Xiong Qi / Xinhua / ZUMA / ТАСС
Для школьников действует ряд санитарных требований: у входящих контролируют температуру, затем они должны вымыть руки. К учебе допустили только старшеклассников
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / ZUMA / ТАСС
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / ZUMA / ТАСС
Перед открытием здания и территории школ продезинфицировали, а ученики должны были пройти тестирование на наличие инфекции
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / ZUMA / ТАСС
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / ZUMA / ТАСС
Все находящиеся в школе носят маски, на партах устанавливают индивидуальные защитные экраны
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / ZUMA / ТАСС
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / ZUMA / ТАСС
К учебе в школах вернулось более 50 тыс. детей, отмечает Daily Mail
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / ZUMA / ТАСС
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / ZUMA / ТАСС
Теги: мультимедиа, Китай, коронавирус, пандемия, карантин, COVID-19
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