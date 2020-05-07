Пандемия коронавируса , 07 мая, 09:00
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В Ухане открылись школы. Фоторепортаж
В Ухане ученики вернулись в школы. Они проходили программу дистанционно на протяжении нескольких месяцев. Ухань стал первым городом, где началась вспышка COVID-19. В середине марта власти отчитались об отсутствии новых заражений и перешли к постепенному снятию карантинных мер. Как теперь выглядят школы в Ухане — в фоторепортаже РБК
Карантин в Ухане действовал с конца января, в середине марта ограничения стали постепенно снимать. В начале апреля с городом возобновилось транспортное сообщение. Открытие школ стало последним шагом в возвращении к обычной жизни
Для школьников действует ряд санитарных требований: у входящих контролируют температуру, затем они должны вымыть руки. К учебе допустили только старшеклассников
Перед открытием здания и территории школ продезинфицировали, а ученики должны были пройти тестирование на наличие инфекции
Все находящиеся в школе носят маски, на партах устанавливают индивидуальные защитные экраны
К учебе в школах вернулось более 50 тыс. детей, отмечает Daily Mail