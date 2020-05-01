Кремль заявил об отсутствии информации о здоровье Ким Чен Ына

Ким Чен Ын (Фото: Александр Хитров / AP)

У Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья председателя КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля сведения о состоянии северокорейского лидера.

28 апреля Песков также утверждал, что Кремль не располагает информацией о здоровье главы КНДР.

Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля на заседании политбюро центрального комитета Трудовой партии Кореи. На следующий день он пропустил ежегодную сессию Верховного народного собрания. 15 апреля председатель не появился на торжественной церемонии, посвященной дню рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.