Трамп отказался комментировать данные о появлении Ким Чен Ына на публике

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать сообщения о появлении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на публике, передает Reuters.

«Я бы предпочел пока это не комментировать», — сказал он, отметив, что в подходящее время ему будет, что сказать по этому поводу.

Агентство Yonhapсо ссылкой на источник написало, что Ким Чен Ын появился на публике впервые за последние 20 дней. В конце апреля CNN заявил, что после операции на сердце здоровье главы КНДР ухудшилось. Телеканал сообщал, что Ким Чен Ын в последний раз появлялся на публике 11 апреля и пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Трамп назвал информацию об ухудшении состояния Ким Чен Ына недостоверной.

Впоследствии вице-директор гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн сообщила о смерти Ким Чен Ына, однако спецпредставитель комитета по культурным связям Северной Кореи с зарубежными странами Алехандро Као де Бенос назвал данные о тяжелом состояния здоровья лидера КНДР и о его смерти «ложными и злонамеренными». Власти Южной Кореи тоже отмечали, что Ким Чен Ын жив и здоров.