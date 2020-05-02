Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками Общество, 02:27 Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн Экономика, 02:10 Трамп отказался комментировать данные о появлении Ким Чен Ына на публике Политика, 01:14 Собянин выразил надежду избежать пика заражения коронавирусом в Москве Общество, 00:45 СМИ сообщили о первом за 20 дней появлении Ким Чен Ына на публике Политика, 00:24 Жена Овечкина сообщила о смерти своего дедушки от коронавируса Спорт, 00:07 Оперштаб назвал наиболее инфицированные COVID-19 города Подмосковья Общество, 00:06 Замглавы УМВД Воскресенска задержали по делу о взятке в 100 тыс. руб. Общество, 01 мая, 23:42 В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом Общество, 01 мая, 23:24 Илон Маск назвал акции Tesla слишком дорогими Бизнес, 01 мая, 23:15 Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки Общество, 01 мая, 23:09 В Китае снова разрешили туризм и путешествия. Фоторепортаж Общество, 01 мая, 23:04  ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС из-за вируса Общество, 01 мая, 23:03 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 мая Общество, 01 мая, 22:56
Новости без коронавируса ,  
0 

Трамп отказался комментировать данные о появлении Ким Чен Ына на публике

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать сообщения о появлении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на публике, передает Reuters.

«Я бы предпочел пока это не комментировать», — сказал он, отметив, что в подходящее время ему будет, что сказать по этому поводу.

Агентство Yonhapсо ссылкой на источник написало, что Ким Чен Ын появился на публике впервые за последние 20 дней. В конце апреля CNN заявил, что после операции на сердце здоровье главы КНДР ухудшилось. Телеканал сообщал, что Ким Чен Ын в последний раз появлялся на публике 11 апреля и пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Трамп назвал информацию об ухудшении состояния Ким Чен Ына недостоверной.

Ким Чен Ын переведен на телеграфный режим
Политика
Ким Чен Ын

Впоследствии вице-директор гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн сообщила о смерти Ким Чен Ына, однако спецпредставитель комитета по культурным связям Северной Кореи с зарубежными странами Алехандро Као де Бенос назвал данные о тяжелом состояния здоровья лидера КНДР и о его смерти «ложными и злонамеренными». Власти Южной Кореи тоже отмечали, что Ким Чен Ын жив и здоров.

В конце апреля Трампа также спрашивали о состоянии здоровья главы КНДР, однако президент США отказывался отвечать на этот вопрос. Помимо этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля нет официальных данных о состоянии северокорейского лидера.

Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын
Материалы по теме
Ким Чен Ын переведен на телеграфный режим
Политика
СМИ сообщили о первом за 20 дней появлении Ким Чен Ына на публике
Политика
Кремль заявил об отсутствии информации о здоровье Ким Чен Ына
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter