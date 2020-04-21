СМИ сообщили о перенесенной Ким Чен Ыном операции

Ким Чен Ын (Фото: Linh Pham / Getty Images)

Здоровье председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына ухудшилось после перенесенной им операции. В настоящее время США изучают разведывательные данные о его состоянии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

По его данным, северокорейский лидер 15 апреля впервые за долгие годы пропустил торжественную церемонию с участием представителей руководства страны по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, которая прошла в Кымсусанском дворце Солнца. Последний раз он появлялся на публике 11 апреля на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики.

Источник телеканала утверждает, что данные о состоянии здоровья отслеживает американское разведывательное сообщество. Согласно его информации, здоровью лидера КНДР может угрожать серьезная опасность из-за оперативного вмешательства врачей. Другие подробности не раскрываются.

CNN направил запрос в ЦРУ, Госдепартамент и Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Источники южнокорейского издания Daily NK сообщают, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце. Отмечается, что лидера КНДР прооперировали 12 апреля в специализированной больнице, предназначенной для высшего руководства страны. Медучреждение располагается недалеко от горы Мёхян в провинции Северный Пхенган. На операцию были вызваны лучшие хирурги из столичных клиник. Сейчас лидер КНДР восстанавливается на своей вилле Hyang San.

В свою очередь, власти Южной Кореи не заметили никаких признаков, свидетельствующих о плохом самочувствии северокорейского лидера, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве страны.

Согласно официальным данным, Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года (СМИ называют также другие годы рождения, 1983 или 1984) в Пхеньяне. Он стал высшим руководителем партии, армии и народа КНДР после смерти 17 декабря 2011 года своего отца Ким Чен Ира.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно он получил от Ким Чен Ына «хорошее письмо».