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Глава корейской организации ответил на сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: Pyongyang Press Corps / Zuma / Global Look Press)

Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что информация о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствует действительности, передает Bloomberg.

«Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной», — сказал он.

Ранее вице-директор гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн сообщила о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на своей странице в китайской соцсети Weibo. Об этом сообщало издание International Business Times. По его данным, она отметила, что информацию о смерти лидера КНДР ей подтвердил «очень солидный источник». Ее пост также разошелся в Twitter.

Однако по состоянию на 22:20 мск, на странице Цин Фэн в Weibo этого поста уже нет. В последней записи 24 апреля она отметила, что сама не удаляет свои посты, и, возможно, запись убрали из-за комментариев.

Японское издание Shukan Gendai также писало, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. Китайский медицинский чиновник сообщил изданию, что во время рабочей поездки главе КНДР стало плохо и его увезли на скорой, делая массаж сердца. Shukan Gendai сообщает, что Китай направил в Пхеньян группу из почти 50 медиков, а также оборудование.

Материал дополняется.

Автор: Александра Хрисанфова
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