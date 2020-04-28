Трамп отказался сообщить о состоянии Ким Чен Ына

Трамп сказал, что знает, как себя чувствует председатель КНДР Ким Чен Ын, но раскрыть эту информацию отказался. Такое заявление он сделал на фоне сообщений СМИ об ухудшении самочувствия и смерти северокорейского лидера

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Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, в каком состоянии находится лидер КНДР Ким Чен Ын, однако говорить об этом отказался.

«Я не могу говорить об этом сейчас. Просто желаю ему всего хорошего... Я надеюсь, что с ним все хорошо. Я знаю, как он себя чувствует, относительно говоря. Вы, возможно, узнаете в скором будущем», — заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

Об ухудшении состояния Ким Чен Ына телеканал CNN сообщил 21 апреля. По его информации, в последний раз северокорейского лидера видели на публике 11 апреля. Как сообщили источники телеканала в американской администрации, самочувствие Ким Чен Ына ухудшилось, после того как он перенес операцию на сердце. Трамп тогда сообщения телеканала назвал лживыми, отметив, что в материале использовались устаревшие документы.

25 апреля вице-директор гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн написала в своем Twitter о смерти Ким Чен Ына, однако глава Корейской ассоциации дружбы дипломат Алехандро Као де Бенос эту информацию опроверг, назвав ее «ложной и злонамеренной».