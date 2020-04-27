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Власти Южной Кореи назвали Ким Чен Ына живым и здоровым

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын жив и здоров, сообщил советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин, передает телеканал CNN.

«Он с 13 апреля находится в районе Вонсана. Никаких подозрительных перемещений пока не было зафиксировано», — пояснил Мун Чжон Ин.

СМИ сообщили о деятельности Ким Чен Ына на фоне публикаций о его смерти
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Ким Чен Ын

21 апреля CNN написал,  что здоровье Ким Чен Ына резко ухудшилось после перенесенной им операции на сердце. Телеканал отметил, что в последний раз северокорейский лидер появлялся на публике 11 апреля, а вскоре после этого, 15 апреля, впервые за долгие годы пропустил торжественную церемонию в честь годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, назвал публикацию CNN недостоверной. По его словам, материал основывался на устаревших источниках. 

Теги: Ким Чен Ын, КНДР
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