Трамп назвал недостоверными сообщения СМИ о здоровье Ким Чен Ына

По словам американского президента, в материале о здоровье северокорейского лидера были использованы устаревшие документы. «Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN», — сказал Трамп

Ким Чен Ын (Фото: Athit Perawongmetha / Reuters)

Информация СМИ об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына является недостоверной. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

О том, что состояние северокорейского лидера ухудшилось после перенесенной им операции 21 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

«Сообщения, появившиеся в Сети, ошибочны», — сказал Трамп. Он отметил, что в материале, по его сведениям, была использована устаревшая информация. «Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN», — отметил американский лидер.

При этом он на вопрос о том, связывалась ли американская сторона с КНДР по вопросу о здоровье Ким Чен Ына, Трамп ответил, что таких контактов не было.