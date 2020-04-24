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Трамп назвал недостоверными сообщения СМИ о здоровье Ким Чен Ына

По словам американского президента, в материале о здоровье северокорейского лидера были использованы устаревшие документы. «Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN», — сказал Трамп
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: Athit Perawongmetha / Reuters)

Информация СМИ об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына является недостоверной. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

О том, что состояние северокорейского лидера ухудшилось после перенесенной им операции 21 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

«Сообщения, появившиеся в Сети, ошибочны», — сказал Трамп. Он отметил, что в материале, по его сведениям, была использована устаревшая информация. «Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN», — отметил американский лидер.

При этом он на вопрос о том, связывалась ли американская сторона с КНДР по вопросу о здоровье Ким Чен Ына, Трамп ответил, что таких контактов не было.

СМИ сообщили о перенесенной Ким Чен Ыном операции
Политика
Ким Чен Ын

По информации южнокорейского издания Daily NK, 12 апреля Ким Чен Ын перенес операцию на сердце. Операция прошла в специализированной больнице для высшего руководства страны, а после нее лидер КНДР восстанавливается на своей вилле Hyang San, писало издание.

В материале CNN о здоровье Ким Чен Ына говорилось, что его состояние ухудшилось после перенесенной операции. По данным телеканала, последний раз политик появился на публике 11 апреля, а 15 апреля впервые за долгие годы пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. В публикации утверждалось, что данные о состоянии здоровья отслеживает американская разведка.

Кремль посоветовал дождаться официальных данных о здоровье Ким Чен Ына
Политика
<p>Ким Чен Ын</p>

Власти Южной Кореи не заметили никаких свидетельств, указывающих на ухудшение здоровья северокорейского лидера, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве страны. В Кремле, в свою очередь отметили, что не знают, насколько информация о здоровье Ким Чен Ына соответствует действительности и посоветовали дождаться официальных данных.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: США, КНДР, Ким Чен Ын
Материалы по теме
Трамп ответил на сообщения СМИ о здоровье Ким Чен Ына
Политика
Кремль посоветовал дождаться официальных данных о здоровье Ким Чен Ына
Политика
СМИ сообщили о перенесенной Ким Чен Ыном операции
Политика
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