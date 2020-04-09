СК возбудил три уголовных дела из-за фейков о COVID-19

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Следственный комитет России возбудил три уголовных дела из-за распространения ложной информации о коронавирусе и принимаемых в связи с этим мерах по защите населения, сообщается на сайте ведомства.

Уголовные дела возбуждены по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

По данным Следственного комитета, в интернете появились публикации о массовом заражении российских военнослужащих на военных базах в Сирии. Кроме того, говорилось о якобы принятом решении властей продлить срок самоизоляции до 12 месяцев и ввести пропускной режим в Москве.

«Действиям лиц, опубликовавших заведомо недостоверную информацию, будет дана надлежащая правовая оценка», — указали в СК.