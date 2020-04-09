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Пандемия коронавируса ,  
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СК возбудил три уголовных дела из-за фейков о COVID-19

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет России возбудил три уголовных дела из-за распространения ложной информации о коронавирусе и принимаемых в связи с этим мерах по защите населения, сообщается на сайте ведомства.

Уголовные дела возбуждены по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

По данным Следственного комитета, в интернете появились публикации о массовом заражении российских военнослужащих на военных базах в Сирии. Кроме того, говорилось о якобы принятом решении властей продлить срок самоизоляции до 12 месяцев и ввести пропускной режим в Москве.

«Действиям лиц, опубликовавших заведомо недостоверную информацию, будет дана надлежащая правовая оценка», — указали в СК.

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1 апреля Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за распространение фейков о коронавирусе. За публикацию такой информации штраф для граждан может достигать 300–700 тыс. руб., если сведения угрожают жизни и здоровью людей. В том же случае штрафы могут достигать 500 тыс. руб. для ИП или должностных лиц и 1 млн руб. для предприятий и организаций. СМИ и юридические лица получат штраф от 1,5 млн до 3 млн руб. Если распространяемые ими фейки приведут к смерти и беспорядкам, то максимальный штраф вырастет до 5 млн руб.

Ранее СК возбудил уголовное дело из-за размещенного в Twitter фейкового видеоролика, автор которого сообщал, что коронавирусная инфекция COVID-19 была создана в новосибирском научном центре «Вектор», а затем с помощью взрыва умышленно распространена на территории Китая и России. Кроме того, Генпрокуратура нашла ложные сведения о заболевании в пяти регионах — Чувашии, Татарстане, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Курской области, а полиция Приморского края задержала местного жителя за видео о вспышке заболевания на одном из заводов Уссурийска.

Теги: Следственный комитет, фейковые новости, коронавирус
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