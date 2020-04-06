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Генпрокуратура нашла фейки про коронавирус в пяти регионах России

Фото: Олег Яковлев / РБК

Генпрокуратура нашла недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в пяти регионах России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве изучили материалы органов прокуратуры Санкт-Петербурга, Чувашии, Татарстана, Курской области и Пермского края. Ложные данные распространяли в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

В Петербурге выявили статью под названием «Методы борьбы с коронавирусом в институте ФСБ». В ней говорилось о том, что 70% курсантов института ФСБ в городе заразились инфекцией. По данным больницы им. С.П. Боткина, в институте нет больных с коронавирусом.

Помимо этого в соцсети «ВКонтакте» разместили объявление о «законной и легальной» продаже документов, которые дают право свободно передвигаться по Татарстану. С 30 марта жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции, исключения сделали для некоторых граждан. В Генпрокуратуре отметили, что работодатель должен безвозмездно выдавать подобные справки сотрудникам.

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В ведомстве рассказали, что в Instagram нашли видеозапись, на которой женщина убеждает подписчиков в том, что нужно игнорировать требования самоизоляции и не носить средства индивидуальной защиты.

В сообществе «Мы из Чувашии» во «ВКонтакте» нашли публикацию о том, что въезд и выезд из города Чебоксары закроют, а также запретят все передвижения по селам региона. По данным Генпрокуратуры, в сообщении говорилось, что передвигаться можно будет только по спецпропускам и разрешениям, а штраф за нарушение режима составит от 40 тыс. до 70 тыс. руб. В ведомстве заявили, что администрация Чебоксар не запрещала въезд и выезд и не принимала решения о выдаче спецпропусков.

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Помимо этого в YouTube и во «ВКонтакте» разместили ролик с данными о том, что в города России стягивают сотрудников Росгвардии, а военные направляются в Москву.

«На вышеуказанных интернет-ресурсах размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений», — заявили в Генпрокуратуре. В ведомстве отметили, что обратились в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к перечисленным материалам.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Генпрокуратура, коронавирус, фейк
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