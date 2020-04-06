Генпрокуратура нашла фейки про коронавирус в пяти регионах России

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Генпрокуратура нашла недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в пяти регионах России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве изучили материалы органов прокуратуры Санкт-Петербурга, Чувашии, Татарстана, Курской области и Пермского края. Ложные данные распространяли в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

В Петербурге выявили статью под названием «Методы борьбы с коронавирусом в институте ФСБ». В ней говорилось о том, что 70% курсантов института ФСБ в городе заразились инфекцией. По данным больницы им. С.П. Боткина, в институте нет больных с коронавирусом.

Помимо этого в соцсети «ВКонтакте» разместили объявление о «законной и легальной» продаже документов, которые дают право свободно передвигаться по Татарстану. С 30 марта жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции, исключения сделали для некоторых граждан. В Генпрокуратуре отметили, что работодатель должен безвозмездно выдавать подобные справки сотрудникам.