СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главного управления СК.

Речь идет о размещенном в Twitter фейковом видеоролике, автор которого сообщал, что коронавирусная инфекция COVID-19 была создана в новосибирском научном центре «Вектор», а затем с помощью взрыва была умышленно распространена на территории Китая и России.

Дело заведено по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Сейчас следователи устанавливают личность человека, разместившего ролик в социальной сети, и собирают доказательства.