Путин утвердил штрафы за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

Если же нарушения повлекли сбои в работе социально важных предприятий — транспорта, соцобеспечения, жизнеобеспечения, банков, связи, промышленности или энергетики — наказание ужесточается еще сильнее. 300–400 тыс. руб. — штрафы для граждан, 600–900 тыс. руб. — для должностных лиц; до 10 млн руб. — для организаций.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

За распространение ложной информации, связанной с коронавирусом, также будут штрафовать. Граждане за фейки могут лишиться 300–700 тыс. руб., если сведения угрожают жизни и здоровью людей (или отправиться на обязательные и исправительные работы сроком до 360 часов или одного года). СМИ и юридические лица получат штраф от 1,5 млн до 3 млн руб. Если же распространяемые ими фейки приведут к смерти, беспорядкам, то максимальный штраф вырастет до 5 млн руб.

31 марта этот закон в третьем и окончательном чтении приняла Государственная дума. Следом за ней документ одобрили в Совете Федерации.

Правоохранительные органы в последние недели регулярно сообщают о недостоверной информации, связанной с коронавирусом. В частности, ряд таких сообщений в Сети обнаружила Генпрокуратура.