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Путин утвердил штрафы за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за нарушения режима карантина и распространение недостоверной информации о коронавирусе. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Поправки в КоАП вводят увеличенные штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания.

Для граждан сумма штрафа составит от 15 тыс. до 40 тыс. руб.; для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. руб. либо приостановка деятельности на три месяца. Максимальная санкция для организаций — 500 тыс. руб.

Если нарушение привело к причинению вреда здоровью или смерти одного человека (но при этом не содержит признаки уголовного преступления), верхняя планка штрафов вырастает до 300 тыс. для физлиц, 500 тыс. для ИП или должностных лиц и 1 млн руб для предприятий и организаций. Для предпринимателей также предусмотрели в этом случае дисквалификация на срок до трех лет.

Если же нарушения повлекли сбои в работе социально важных предприятий — транспорта, соцобеспечения, жизнеобеспечения, банков, связи, промышленности или энергетики — наказание ужесточается еще сильнее. 300–400 тыс. руб. — штрафы для граждан, 600–900 тыс. руб. — для должностных лиц; до 10 млн руб. — для организаций.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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За распространение ложной информации, связанной с коронавирусом, также будут штрафовать. Граждане за фейки могут лишиться 300–700 тыс. руб., если сведения угрожают жизни и здоровью людей (или отправиться на обязательные и исправительные работы сроком до 360 часов или одного года). СМИ и юридические лица получат штраф от 1,5 млн до 3 млн руб. Если же распространяемые ими фейки приведут к смерти, беспорядкам, то максимальный штраф вырастет до 5 млн руб.

31 марта этот закон в третьем и окончательном чтении приняла Государственная дума. Следом за ней документ одобрили в Совете Федерации.

Правоохранительные органы в последние недели регулярно сообщают о недостоверной информации, связанной с коронавирусом. В частности, ряд таких сообщений в Сети обнаружила Генпрокуратура.

Теги: закон, карантин, коронавирус, штрафы, фейк
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