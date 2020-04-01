Путин утвердил штрафы за нарушение карантина и фейки о коронавирусе
Президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за нарушения режима карантина и распространение недостоверной информации о коронавирусе. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Поправки в КоАП вводят увеличенные штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания.
Для граждан сумма штрафа составит от 15 тыс. до 40 тыс. руб.; для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. руб. либо приостановка деятельности на три месяца. Максимальная санкция для организаций — 500 тыс. руб.
Если нарушение привело к причинению вреда здоровью или смерти одного человека (но при этом не содержит признаки уголовного преступления), верхняя планка штрафов вырастает до 300 тыс. для физлиц, 500 тыс. для ИП или должностных лиц и 1 млн руб для предприятий и организаций. Для предпринимателей также предусмотрели в этом случае дисквалификация на срок до трех лет.