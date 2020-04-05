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Дело автора фейкового видео о COVID-19 в Приморье передали следователям

В Приморском крае сотрудники полиции установили личность автора фейковой видеозаписи, в которой сообщается о заболевших коронавирусной инфекцией на одном из предприятий Уссурийска. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

28-летний местный житель был доставлен в отдел полиции. По его словам, он не предполагал, что снятый в развлекательных целях ролик о заражении сотрудников местного завода станет достоянием общественности и введет в заблуждение жителей региона.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации на мужчину составили административный протокол по ч. 10 ст. 13.15 КоАП. Автор раскаялся в своем поступке и публично принес извинения.

Тем не менее, его дело предали в следственные органы, так как в действиях мужчины усмотрели признаки уголовного преступления.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за распространение фейковой информации о коронавирусе. 3 апреля в Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело за недостоверные сведения о COVID-19.

Его фигурантом стала член территориальной избирательной комиссии Курортного района Петербурга. Женщина в социальной сети «ВКонтакте» сообщила о заражении коронавирусом в одной из местных больниц.

В конце марта при федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом создали коммуникационный центр, одной из задач которого стало выявление фейков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Теги: Приморский край, коронавирус, фейк
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