Дело автора фейкового видео о COVID-19 в Приморье передали следователям

В Приморском крае сотрудники полиции установили личность автора фейковой видеозаписи, в которой сообщается о заболевших коронавирусной инфекцией на одном из предприятий Уссурийска. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

28-летний местный житель был доставлен в отдел полиции. По его словам, он не предполагал, что снятый в развлекательных целях ролик о заражении сотрудников местного завода станет достоянием общественности и введет в заблуждение жителей региона.

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За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации на мужчину составили административный протокол по ч. 10 ст. 13.15 КоАП. Автор раскаялся в своем поступке и публично принес извинения.

Тем не менее, его дело предали в следственные органы, так как в действиях мужчины усмотрели признаки уголовного преступления.