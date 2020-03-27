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«Дочка» АФК «Система» подала документы на регистрацию теста на COVID-19

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

«Система-Биотех» (входит в АФК «Система») подала документы во Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники для регистрации собственного экспресс-теста для выявления нового типа коронавируса. Об этом РБК сообщил управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов.

«Помимо высокой чувствительности, преимущество нашей системы, которая на сегодняшний день является наиболее современной, состоит в простоте и безопасности ее использования», — рассказал он.

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По словам Сиразутдинова, проведение анализа на COVID-19 не требует спецоборудования и особых навыков медработников, риск заражения которых сведен при этом к минимуму.

Источник, знакомый с ходом испытаний и регистрационных процедур, сообщил РБК, что в рамках научно-исследовательской программы в многопрофильную больницу в Коммунарке на этой неделе было направлено 5 тыс. экспериментальных образцов новой тест-системы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о создании нового теста на коронавирусную инфекцию, который позволяет не только определять носителей, но и выявлять людей с иммунитетом к заболеванию.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: регистрация, АФК «Система», тест, коронавирус
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