«Дочка» АФК «Система» разработала экспресс-тест на коронавирус

По словам представителя АФК, результаты можно будет получить в течение двух часов, а точность теста составляет 90-95%

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Система-Биотех», дочерняя компания АФК «Система», разработала экспресс-тест на наличие коронавируса, которое вызывает заболевание COVID-19, и собирается подать в Роспотребнадзор регистрационное досье на разработку. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий партнер АФК Артем Сиразутдинов. В Роспотребнадзоре на запрос газеты не ответили.

По словам Сиразутдинова, результаты теста будут доступны в течение двух часов. Сделать их можно будет в государственных и частных медучреждениях. Точность теста составляет 90–95%, что «превосходит применяемые сейчас в России аналоги», добавил он.

Представитель АФК указал, что компания не рассматривает этот проект как коммерческий, и не стал уточнять, сколько было вложено в его разработку. По словам собеседника «Ведомостей», знакомого с деталями производства, себестоимость теста составляет около 1 тыс. руб.

Сиразутдинов сообщил также, что «дочка» АФК разрабатывает экспресс-тест, который определит наличие вируса у человека по слюне за 30 минут.