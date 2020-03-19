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«Дочка» АФК «Система» разработала экспресс-тест на коронавирус

По словам представителя АФК, результаты можно будет получить в течение двух часов, а точность теста составляет 90-95%
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Система-Биотех», дочерняя компания АФК «Система», разработала экспресс-тест на наличие коронавируса, которое вызывает заболевание COVID-19, и собирается подать в Роспотребнадзор регистрационное досье на разработку. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий партнер АФК Артем Сиразутдинов. В Роспотребнадзоре на запрос газеты не ответили.

По словам Сиразутдинова, результаты теста будут доступны в течение двух часов. Сделать их можно будет в государственных и частных медучреждениях. Точность теста составляет 90–95%, что «превосходит применяемые сейчас в России аналоги», добавил он.

«Инвитро» начнет проводить анализы на коронавирус
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Представитель АФК указал, что компания не рассматривает этот проект как коммерческий, и не стал уточнять, сколько было вложено в его разработку. По словам собеседника «Ведомостей», знакомого с деталями производства, себестоимость теста составляет около 1 тыс. руб.

Сиразутдинов сообщил также, что «дочка» АФК разрабатывает экспресс-тест, который определит наличие вируса у человека по слюне за 30 минут.

РБК направил запрос в АФК «Система».

16 марта о готовности инвестировать в производство систем диагностики COVID-19 сообщил Российский фонд прямых инвестиций. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, разработка ведется совместно с японским партнером (его название он не уточнил). Предполагается, что тесты позволят узнать результат в течение получаса, Владимир Путин говорил, что они могут быть выпущены в апреле.

Власти Москвы назвали основания для анализа на коронавирус
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На следующий день частная медицинская компания «Инвитро» сообщила, что в течение месяца намерена начать проведение платных тестов на COVID-19 для всех желающих, результаты можно будет узнать в течение двух дней.

Как сообщается на сайте Минздрава, сейчас самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена. Забор проб берет медработник, а исследование образцов проводится в региональных центрах гигиены и эпидемиологии. Врач назначает проведение анализа при наличии к тому определенных показаний в порядке приоритетности по группам риска, пояснили в департаменте здравоохранения Москвы. К группе максимального риска ведомство отнесло тех, у кого симптомы ОРВИ появились в течение двух недель после возвращения из одной из стран, где отмечено наибольшее число случаев заражения COVID-19, а также всех контактировавших с ними и пациентов с пневмонией.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Екатерина Костина
Теги: АФК Система, коронавирус, тест
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