В мире развернулась гонка за создание вакцины от коронавируса

После того как будут получены убедительные данные по иммуногенности, безопасности и эффективности, разработчик вакцины предоставляет результаты регулятору и получает разрешение к исследованию вакцины на людях. Обычно они проводятся на здоровых добровольцах. Исследования на человеке также делятся на три фазы: проверка безопасности, подбор дозы и изучение эффективности вакцины. Для того, чтобы доказать эффективность: необходимо провакцинировать большое количество людей и провести сравнение с не вакцинированными людьми. Есть еще четвертая фаза исследования, но она проводится уже после того, как препарат зарегистрирован — она необходима для оптимизациии его применения.

Трудности при разработке вакцины могут возникнуть из-за того, что COVID-19 — это РНК-содержащий вирус, а поэтому имеет высокую частоту мутаций, сказал РБК ученый-вирусолог из Кентского университета Джереми Россман. «Стандартные вакцины позволяют человеку вырабатывать антитела к поверхностным белкам вируса, его оболочке, но сам вирус способен мутировать. Именно из-за таких изменений гриппа мы прививаемся от него ежегодно», — пояснил эксперт.

На каком этапе работы по вакцине от COVID-19

В США первой компанией, начавшей клинические испытания, стала Moderna — она приступила к тестам 16 марта при исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute. В рамках исследования две дозы препарата с интервалом в месяц введут 45 добровольцам в возрасте от 18 до 55 лет. Прототип получил название mRNA-1273. Особенность подхода Moderna заключается в том, что в вакцине нет возбудителя — там только кусочек его генетического кода. Также разработкой вакцины в США занимаются Arcturus Therapeutics, Johnson & Johnson и Inovio Pharmaceuticals in the U.S.

Основные игроки в Европе — две немецкие биофармацевтические компании BioNTech и CureVac. Они специализируются на исследованиях матричной РНК (мРНК) терапии, также известной как «антисмысловая терапия». Этот метод лечения основан на выключении синтеза белка, участвующего в развитии заболевания. CureVac собирается начать клинические тесты своей вакцины летом. Вакцину от коронавируса компания разрабатывает совместно с федеральным Институтом имени Пауля Эрлиха по производству вакцин и биомедицинских лекарственных средств (Paul-Ehrlich-Institut fur Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel). В понедельник, 16 марта, CureVac сообщила о намерении нарастить свои производственные мощности, чтобы в будущем иметь возможность производить «миллиарды вакцин».

BioNTech планируют начать клинические испытания в апреле этого года. Компании помогает в разработке китайская Fosun Pharma и американский Pfizer.

В Китае в ближайшее время также должны начаться клинические испытания. Прототип вакцины названный Ad5-nCoV разработала Академия военно-медицинских наук Китая (China’s Academy of Military Medical Sciences) совместно с гонконгской компанией CanSino Biologics. 16 марта они получили разрешение от властей Китая на проведение тестов на людях. Исследователи собираются ввести вакцину 108 здоровым людям от 18 до 60 лет в трех разных дозировках, свидетельствует запись в национальном реестре клинических испытаний. Тесты будут проводиться в лаборатории в Ухани.

В Великобритании первые клинические испытания вакцины под названием ChAdOx1 начнутся в следующем месяце — прототип разрабатывает группа ученых из Оксфордского университета. В марте должны начаться доклинические тесты на животных — они пройдут в лаборатории Портон-Даун под Солсбери.

18 марта о начале испытаний сообщила и Всемирная организация здравоохранения.

Между Китаем и США разворачивается гонка за первенство в создании вакцины. Для Китая первым создать вакцину стало вопросом национального престижа, Пекин рассматривает сложившуюся ситуацию как отличную возможность распространить свое влияние в мире за счет оказания странам, страдающим от эпидемии, пишет The New York Times. Китай предоставляет своих специалистов и оказывает гуманитарную помощь Европе — 18 марта Пекин объявил о планах отправить в Европу более 2 млн медицинских масок и 50 тыс. тестов на коронавирус. США же, как стало известно из публикации немецкого издания Welt am Sonntag, пытались за $1 млрд перекупить вирусологов CureVac и перевезти штаб-квартиру компании из немецкого Тюбингена в США. Предложение о продаже главе CureVac Даниэлю Маникелле было сделано 2 марта на встрече Дональда Трампа с топ-менеджерами фармацевтических компаний в Белом доме. Через неделю, 11 марта, Маникелла неожиданно и без объяснения причин покинул CureVac, а вместо него председателем правления компании стал ее создатель Ингмар Хёрр, который отошел от управления в 2018 году. Планы администрации США вызвали негативную реакцию руководства ФРГ. Министр экономики страны Петер Альтмайер и глава МВД Хорст Зеехофер подтвердили, что американцы пытались купить CureVac. Больше всего немцев возмутил тот факт, что исследователям предлагалось сделать свои наработки доступными только американцам. Власти Германии не позволят, чтобы другие страны присваивали себе исключительные права на наработки немецких вирусологов, разрабатывающих вакцину от коронавируса, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Чего добились российские ученые

20 марта стало известно, что новосибирский вирусологический центр «Вектор» начал проводить доклинические тесты экспериментальной вакцины. Роспотребнадзор утверждает, что разработаны прототипы, основанные «на шести различных технологических платформах». 19 марта российский Минздрав заявил, что группе ученых из НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева удалось расшифровать геном коронавируса. Тогда же было опубликовано изображение возбудителя.

Еще три прототипа вакцины созданы Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), запущены исследования на мышах. Об этом РБК рассказала экс-министр здравоохранения, руководитель ФМБА Вероника Скворцова. «Первые результаты испытаний вакцины против нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 ФМБА планирует получить в июне 2020 года, второй этап планируется завершить к началу третьего квартала 2020 года. Первая фаза клинических исследований займет 5 месяцев. Вторая и третья фазы клинических исследований занимают 15 месяцев, однако в случае применения протокола ВОЗ возможно исключить клинические исследования II—III фаз. Таким образом, в случае крайней необходимости через 11 месяцев мы можем получить уже готовую вакцину», — заключила она.

По словам главного технолога филиала «Медгамал» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава Александра Семихина, если вакцина нужна оперативно, как в случае с коронавирусом, Минздрав имеет право зарегистрировать вакцинный препарат без подтверждения эффективности, если потенциальная польза значительно превышает риск от его применения. «Обычно от этапа разработки до выхода на исследования на человека проходит полгода, и это если речь идет о масштабном научном центре, который работает без выходных. В среднем минимум год уходит на то, чтобы препарат прошел все этапы до его регистрации», — пояснил эксперт.

Руководитель медицинского отдела «Нанолек» Вадим Калиниченко также отмечает, что в случае с коронавирусом может быть сокращено количество добровольцев и время на проведение исследований.«Но сокращение объема и продолжительности испытаний не означает разрешение исследовать препарат нетщательно. Дальнейшее уточнение профилей эффективности и безопасности продолжается в пострегистрационном периоде», — уточнил Калиниченко.