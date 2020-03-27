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Пандемия коронавируса ,  
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Цукерберг и Гейтс направят $25 млн на борьбу с коронавирусом

Присцилла Чан и Марк Цукерберг (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Глава Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан вместе с благотворительным фондом основателя Microsoft Билла Гейтса планируют выделить $25 млн на исследование препаратов для лечения коронавируса. Об этом Цукерберг и Чан сообщили в интервью телеканалу СBS.

По словам Чан, на выделенные средства организуют проверку эффективности лекарств в лечении коронавируса. «Мы выделим $25 млн с Гейтсом и другими, чтобы можно было скорее начать делать это», — сказала она.

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Цукерберг, в свою очередь, отметил, что необходимо выяснить, могут ли какие-то уже признанные безопасными препараты предотвратить заражение коронавирусом или смягчить симптомы болезни.

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В конце января фонд Гейтса и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) уже выделил $10 млн для борьбы с распространением коронавируса. Половину сумму направили для борьбы с заболеванием в Китае, а еще $5 млн — на оказание помощи центрам по контролю и профилактике заболеваний в Африке.

В конце февраля Гейтс предупреждал, что коронавирус представляет серьезную опасность для всего мира. Он отметил, что вирус может вызвать смертельную пандемию и для предотвращения этого правительства стран и бизнес-сообщества должны направить миллиарды долларов на создание вакцин.

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Теги: Билл Гейтс, Марк Цукерберг, коронавирус
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