Цукерберг и Гейтс направят $25 млн на борьбу с коронавирусом

Присцилла Чан и Марк Цукерберг (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Глава Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан вместе с благотворительным фондом основателя Microsoft Билла Гейтса планируют выделить $25 млн на исследование препаратов для лечения коронавируса. Об этом Цукерберг и Чан сообщили в интервью телеканалу СBS.

По словам Чан, на выделенные средства организуют проверку эффективности лекарств в лечении коронавируса. «Мы выделим $25 млн с Гейтсом и другими, чтобы можно было скорее начать делать это», — сказала она.

Цукерберг, в свою очередь, отметил, что необходимо выяснить, могут ли какие-то уже признанные безопасными препараты предотвратить заражение коронавирусом или смягчить симптомы болезни.