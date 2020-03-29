Собянин сообщил о сохранении права приезжать и уезжать из Москвы

Ранее власти Москвы запретили жителям без веской причины выходить из дома. Исключение коснется только тех, кому нужна экстренная медицинская помощь, кто вышел за продуктами, в аптеку или выгулять домашнее животное

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Режим самоизоляции, введенный в Москве, не затронет права граждан приезжать в город или покидать его. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мера вступит в силу с понедельника, 30 марта. Все москвичи смогут покидать квартиры только для поездок на работу в случае необходимости и при обращении за экстренной медицинской помощью. Кроме того, выйти на улицу можно будет за продуктами и в аптеку.

Также московские власти разрешили выгуливать домашних животных, но не отходя при этом дальше чем на 100 м от дома, и выносить мусор.

Кроме того, в ближайшие дни жители Москвы смогут выйти из дома только при наличии особого пропуска. Контролировать то, как граждане выполняют предписания, будет «умная» система, которую скоро развернут в столице, сообщил Собянин. По его словам, власти намерены «неуклонно ужесточать необходимый в этой ситуации контроль».



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