Пандемия коронавируса , 29 мар, 21:11
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Кремль счел оправданным введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Введение в Москве домашнего режима самоизоляции и другие ограничительные меры из-за распростарнения коронавируса оправданы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Ранее власти Москвы запретили жителям покидать дома без веской причины.
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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