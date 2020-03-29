Собянин заявил о более 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве зафиксировано более 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

«Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию», — подчеркнул Собянин.

Он также подвел итоги первого из девяти нерабочих дней, которые ранее президент Владимир Путин объявил выходными из-за распространения инфекции. По словам Собянина, в Москве на это время закрылось 14,9 тыс. предприятий общественного питания и более 40 тыс. магазинов.

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