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Вирус из Китая ,  
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Голикова заявила о пяти прототипах российской вакцины от коронавируса

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Россия смогла получить штамм коронавируса COVID-19 и уже разработала пять прототипов вакцины, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.

«Штамм у нас есть», — сказала она, уточнив, что Россия получила его не от Китая. Как российским специалистам удалось его получить, вице-премьер не уточнила.

При этом вице-премьер отметила, что, хотя «коллеги очень плотно этим занимаются», работа по разработке вакцин находится на начальной стадии, поэтому о более конкретных результатах сообщать пока рано.

В начале февраля Голикова говорила, что Китай пока не передал России штамм коронавируса. Она также отмечала, что у российских специалистов не получается выделить его у заразившихся коронавирусом граждан Китая, которые находились на территории России. По ее словам, это было невозможным из-за того, что болезнь протекала у них в легкой форме.

Из-за отсутствия штамма коронавируса создание вакцины затруднено, говорил заместитель Минздрава Сергей Краевой.

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Как сообщает ВОЗ, по состоянию на 26 февраля в мире вирусом заразились более 80 тыс. человек. При этом наибольшее число случаев заражения — почти 78 тыс. — зафиксировали в Китае. За последние дни число заболевших также стремительно возросло в Иране, Италии и Южной Корее. Новые случаи коронавируса за последние сутки подтвердились в Австрии, Швейцарии и Греции.

Ранее 26 февраля заболевания подтвердилось у троих россиян, которые ранее находились на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Их поместили на карантин в Казани. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что за зараженными наблюдают врачи.

Теги: коронавирус, Китай, заболевание
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