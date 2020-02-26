Голикова заявила о пяти прототипах российской вакцины от коронавируса

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Россия смогла получить штамм коронавируса COVID-19 и уже разработала пять прототипов вакцины, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.



«Штамм у нас есть», — сказала она, уточнив, что Россия получила его не от Китая. Как российским специалистам удалось его получить, вице-премьер не уточнила.

При этом вице-премьер отметила, что, хотя «коллеги очень плотно этим занимаются», работа по разработке вакцин находится на начальной стадии, поэтому о более конкретных результатах сообщать пока рано.

В начале февраля Голикова говорила, что Китай пока не передал России штамм коронавируса. Она также отмечала, что у российских специалистов не получается выделить его у заразившихся коронавирусом граждан Китая, которые находились на территории России. По ее словам, это было невозможным из-за того, что болезнь протекала у них в легкой форме.

Из-за отсутствия штамма коронавируса создание вакцины затруднено, говорил заместитель Минздрава Сергей Краевой.