Китайский коронавирус. Самое актуальное на 26 февраля

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 78 064 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 81 005 человек.

По данным ВОЗ на 25 февраля, всего были заражены 80 239 человек (из них в материковом Китае — 77 780, умерли 2666 заболевших). За пределами материкового Китая в 33 странах и территориях по всему миру зафиксировано 2459 подтвержденных случаев заражения и 34 летальных исхода.