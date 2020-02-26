Китайский коронавирус. Самое актуальное на 26 февраля
Погибшие и пострадавшие
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По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 78 064 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 81 005 человек.
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По данным ВОЗ на 25 февраля, всего были заражены 80 239 человек (из них в материковом Китае — 77 780, умерли 2666 заболевших). За пределами материкового Китая в 33 странах и территориях по всему миру зафиксировано 2459 подтвержденных случаев заражения и 34 летальных исхода.
- Умерли 2 763 человека.
Ситуация в России
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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не ездить в Италию, Иран и Южную Корею, где зафиксировано быстрое распространение коронавируса.
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В Москве заведениям общепита предписаны особые правила безопасности — посуду нужно мыть не меньше 1,5 часов, персонал должен надевать защитные маски, а обеденные залы — дезинфицировать.
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Россияне начали отменять уже оплаченные туры в Италию, где зафиксировано распространение коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным на 25 февраля, в Италии заразились 322 человека, 11 заболевших скончались.