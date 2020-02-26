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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 26 февраля

Число зараженных новым коронавирусом превысило к 80 тыс. человек, более 2,7 тыс. скончались. Главное — в материале РБК
Фото: China Daily CDIC / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 78 064 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 81 005 человек.

  • По данным ВОЗ на 25 февраля, всего были заражены 80 239 человек (из них в материковом Китае — 77 780, умерли 2666 заболевших). За пределами материкового Китая в 33 странах и территориях по всему миру зафиксировано 2459 подтвержденных случаев заражения и 34 летальных исхода.

  • Умерли 2 763 человека.

Ситуация в России

  • Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не ездить в Италию, Иран и Южную Корею, где зафиксировано быстрое распространение коронавируса.

  • В Москве заведениям общепита предписаны особые правила безопасности — посуду нужно мыть не меньше 1,5 часов, персонал должен надевать защитные маски, а обеденные залы — дезинфицировать.

  • Россияне начали отменять уже оплаченные туры в Италию, где зафиксировано распространение коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным на 25 февраля, в Италии заразились 322 человека, 11 заболевших скончались.

Ситуация в других странах

  • После вспышки эпидемии в Италии болезнь начала быстрее распространяться по Европе. Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Швейцарии, два случая заражения официально подтвердили в Австрии. Новые случая заражения подтвердились в Германии и Испании.

  • На острове Тенерифе на курорте Коста-Адехе введен карантин в отеле, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии. В отеле проживают около тысячи человек, в том числе двое россиян.

  • Еще одну вакцину против коронавируса анонсировали в США, ее испытания на людях начнутся через полтора месяца.

  • Вирусом заразился заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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