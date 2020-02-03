Китай пока не передал России штамм нового коронавируса

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Китай еще не передал России штамм коронавируса 2019-nCoV, но российские специалисты работают над созданием вакцины от него. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

«Китайская сторона не представила нам возможности воспользоваться ее данными в части вакцины и в части штамма, поэтому мы из доступных нам источников, из того что имеется сегодня в нашем распоряжении, этой работой занимаемся (созданием вакцины против нового коронавируса — РБК.)», — сказала Голикова.

В конце января российское генконсульство в Гуанчжоу сообщило, что Китай передал России образец генома нового коронавируса, на основе которого российские ученые уже разработали экспресс-тесты на пневмонию, вызываемую вирусом. Там уточнили, что благодаря этим тестам узнать, заражен человек или нет, можно будет за два часа.

О разработке вакцины от нового вируса российскими учеными ранее сообщал Роспотребнадзор.