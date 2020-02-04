Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России пока нет живого штамма коронавируса, необходимого ученым для разработки вакцины, сообщил заместитель Министерства здравоохранения Сергей Краевой, передает ТАСС.

По его словам, процесс создания вакцины может занять от двух до пяти месяцев, однако для этого нужен «живой нативный вирус». «У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет вот этого самого главного живого вируса», — сказал он.

По словам Краевого, сейчас идет работа по выделению штамма коронавируса из крови заболевших, находящихся на территории России, однако этот процесс пока не завершен.

Неизвестный ранее коронавирус, вызывающий опасную пневмонию, впервые выявили в китайском Ухане в конце прошлого года. Помимо КНР случаи заболевания зарегистрировали в Австралии, Японии, Германии, Сингапуре, России и других странах, а его жертвами стали 427 человек.