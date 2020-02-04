Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 63,91 (+0,77) Quote, 03 фев, 12:12
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 70,79 (+1,19) Quote, 03 фев, 12:12
Врачи назвали причины роста заболеваемости раком Общество, 12:48 Лукашенко обвинил Москву в обмане с ценами на газ Политика, 12:45 Рогозин предложил снизить требования к набору космонавтов Общество, 12:40 5 новых сверхстатусных клубов РБК и Reef Residence, 12:29 Нефть упала до минимума за 13 месяцев. Что это значит для инвестора? Quote, 12:28 Минобороны сообщило об отправке первого самолета за россиянами в Ухань Общество, 12:21 Умер олимпийский чемпион по хоккею 1984 года Александр Скворцов Спорт, 12:20 Кремль подтвердил встречу Путина с Лукашенко Политика, 12:12 Лукашенко объяснил задержание глав сахарных заводов их связями с Россией Общество, 12:08 Минздрав выбрал место для эвакуации россиян из Китая Общество, 12:00 Что помогает паре сохранять интерес друг к другу долгое время РБК и L’Oréal Professionnel, 11:59 В Иране вынесли смертный приговор за шпионаж в пользу ЦРУ Политика, 11:57 Сборные Китая пропустят ЧМ по бенди в Иркутске и Осло из-за коронавируса Спорт, 11:55 Ключевые события fashion-ретейла. Дайджест новостей Pro, 11:54
Вирус из Китая ,  
0 

Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России пока нет живого штамма коронавируса, необходимого ученым для разработки вакцины, сообщил заместитель Министерства здравоохранения Сергей Краевой, передает ТАСС.

По его словам, процесс создания вакцины может занять от двух до пяти месяцев, однако для этого нужен «живой нативный вирус». «У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет вот этого самого главного живого вируса», — сказал он.

По словам Краевого, сейчас идет работа по выделению штамма коронавируса из крови заболевших, находящихся на территории России, однако этот процесс пока не завершен.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 4 февраля
Общество

Неизвестный ранее коронавирус, вызывающий опасную пневмонию, впервые выявили в китайском Ухане в конце прошлого года. Помимо КНР случаи заболевания зарегистрировали в Австралии, Японии, Германии, Сингапуре, России и других странах, а его жертвами стали 427 человек.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, Китай еще не передал России штамм нового коронавируса, но российские специалисты уже начали разрабатывать вакцину. В их распоряжении есть лишь геном вируса, на основе которого ученые создали экспресс-тесты, благодаря которым за два часа можно определить, заражен ли человек, заявили в российском консульстве в Гуанчжоу.

Кроме того, разработка вакцины ведется в Китае и в США, а ученые из Гонконга заявили, что уже получили вакцину, но применять ее пока нельзя: тестирование на животных займет месяцы, а испытание ее действия на людях — еще как минимум год.

Теги: Минздрав, коронавирус
Материалы по теме
Novartis усомнилась в создании вакцины от коронавируса в течение года
Общество
Фонд Джека Ма пожертвовал $14,4 млн на создание вакцины против вируса
Общество
В Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter