Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России

Татьяна Голикова (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«У них легкая форма, и вычленить у них штамм не представляется возможным», — сказала она.

Ранее о трудностях в разработке вакцины от коронавируса сообщил заместитель главы Министерства здравоохранения Сергей Краевой. Он отмечал, что для создания вакцины требуется «живой нативный вирус» и что штамм вируса пытаются выделить из крови находящихся на территории России зараженных.

Накануне Голикова говорила, что Китай еще не передал России штамм коронавируса, поэтому работа над созданием вакцины ведется по доступным источникам. 22 января в Роспотребнадзоре сообщили, что Россия ведет работу по разработке вакцины от коронавируса.