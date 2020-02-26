В Греции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

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Первый случай заражения коронавирусом Covid-19 зарегистрирован в Греции. Об этом сообщает Афинско-Македонское агентство новостей со ссылкой на представителя минздрава страны Сотириса Циодраса.

Носителем инфекции оказалась 38-летняя жительница Салоник, которая вернулась домой после посещения севера Италии. По словам Циодраса, заболевшая находится под наблюдением врачей в одной из городских больниц.

26 февраля первый случай заражения коронавирусом был выявлен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Заболевшим оказался 47-летний мужчина из коммуны Зельфкант. Вместе с супругой он обратился в больницу в Эркеленце. Изначально врачи заподозрили у них легочную инфекцию. Последующая диагностика выявила у одного из супругов наличие коронавируса.

Первая вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Затем случаи заражения подтвердились в России, Германии, Австрии, Франции, Швеции, Испании, Финляндии, Бельгии, Канаде, США, Японии, Тайване, Сингапуре, Малайзии, Непале, Египте, Австралии и ряде других государств.

В последние дни распространение новой инфекции усилилось в Италии, где по состоянию на 25 февраля от этого заболевания умерли 11 человек: девять скончались в Ломбардии и еще двое — в провинции Венето. В основном жертвами заболевания стали пожилые люди.

Согласно последним данным китайских властей, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 78 064. По оценке SCMP, число инфицированных во всех странах составляет 81 005 человек. Умерли 2763 человека.