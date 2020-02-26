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У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

Круизный лайнер Diamond Princess (Фото: Wataru Kojo / AFLO / Global Look Press)

Диагноз «коронавирусная инфекция COVID-2019» подтвердился у троих граждан России, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает корреспондент РБК.

«У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами. Не одним, а несколькими. И сегодня эти люди остаются под наблюдением», — сказала глава ведомства, пояснив, что под наблюдением остаются также члены их семей.

По ее словам, всего на борту лайнера были 24 российских гражданина, из них 21 уже в России. «Хочу вам сказать, что госпитализированы и под медицинским наблюдением находятся в инфекционных стационарах все из них», — уточнила Попова. В Казань доставили восемь россиян — трое, у которых была выявлена инфекция еще в Японии, и члены их семей.

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Лайнер Diamond Princess находится у берегов Японии на карантине с 4 февраля. 29 февраля власти страны разрешили покинуть судно тем, чьи анализы показали отсутствие инфекции, затем страны начали вывозить своих граждан.

В общей сложности на Diamond Princess из-за вызванных коронавирусом осложнений погибли четыре человека. Заразились инфекцией более 600 человек из 3,7 тыс. пассажиров лайнера.

Теги: Роспотребнадзор, Анна Попова, коронавирус, россияне, лайнер
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