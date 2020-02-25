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В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Фото: Hao Yuan / Xinhua / Global Look Press

В Швейцарии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральная служба здравоохранения страны.

Коронавирус выявили у человека на юге страны — в кантоне Тичино. В ведомстве отметили, что зараженного коронавирусом госпитализировали и изолировали.

По информации ведомства, за десять дней до этого заразившийся коронавирусом отдыхал в Италии, недалеко от Милана.

Как уточняет издание Bote, речь идет о мужчине в возрасте 70 лет.

Кроме того, первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали в испанской Каталонии, сообщает EL Pais. Это стало четвертым случаем заражения на территории Испании. По данным издания, коронавирусом заразилась 36-летняя жительница Барселоны, которая недавно вернулась из поездки в Италию.

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За последние дни в Италии стремительно возросло количество зараженных коронавирусом. Заболевание обнаружили более чем у 200 человек, а трое из инфицированных погибли. Наибольшее число случаев зарегистрировали в областях Ломбардия и Венето.

Из-за распространения заболевания в северных областях Италии закрыли большинство театров, а в Венеции отменили последние дни Венецианского карнавала. Кроме того, в городе приостановили съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима».

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Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в декабре 2019 года в Китае. По последним данным ВОЗ, там заболеванием заразились свыше 77 тыс. человек. За пределами Китая случаи заболевания подтвердили еще в 32 странах.

Теги: коронавирус, Швейцария
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