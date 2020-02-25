В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом

Фото: Liu Kun / Keystone Press Agency / Global Look Press

В австрийской федеральной земле Тироль зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает телерадиокорпорация ORF со ссылкой на заявление местных властей.

По данным ORF, коронавирусом заболели два 24-летних итальянца из Ломбардии, которые в настоящий момент живут в австрийском городе Инсбрук. Они обратились за медпомощью после того, как у них поднялась температура.

Наличие коронавируса подтвердили два теста. В настоящее время заболевшие изолированы в одной из клиник Инсбрука. Глава клиники Франц Кацграбер заявил агентству APA, что сейчас стоит задача найти всех людей, с которыми контактировали заболевшие.