«Транснефть» сообщила о заявках на поставки нефти в Белоруссию в марте
«Транснефть» приняла заявки от нескольких нефтяных компаний на поставки сырья на белорусские НПЗ в марте. Об этом говорится в сообщении представителя компании, которое поступило в РБК.
«Принятием этих заявок «Транснефть» подтвердила технические возможности по прокачке нефти», — отмечается в сообщении. Представитель компании уточнил, что к прокачке нефти можно будет приступить после оформления маршрутных поручений.
В начале января Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию. Их снизили до минимально разрешенного уровня. Перед этим, в декабре, Москва и Минск не смогли согласовать новые условия поставок. Как сообщал знакомый с ходом переговоров источник РБК, стороны не смогли договориться о цене топлива, поскольку в Минске не захотели платить премию за долгосрочные поставки нефти.
После неудачных переговоров Лукашенко сообщил о поиске альтернативных поставщиков нефти. В частности, Минск направил запросы на Украину, в Азербайджан, в Польшу и Казахстан.