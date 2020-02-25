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«Транснефть» сообщила о заявках на поставки нефти в Белоруссию в марте

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

«Транснефть» приняла заявки от нескольких нефтяных компаний на поставки сырья на белорусские НПЗ в марте. Об этом говорится в сообщении представителя компании, которое поступило в РБК.

«Принятием этих заявок «Транснефть» подтвердила технические возможности по прокачке нефти», — отмечается в сообщении. Представитель компании уточнил, что к прокачке нефти можно будет приступить после оформления маршрутных поручений.

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В начале января Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию. Их снизили до минимально разрешенного уровня. Перед этим, в декабре, Москва и Минск не смогли согласовать новые условия поставок. Как сообщал знакомый с ходом переговоров источник РБК, стороны не смогли договориться о цене топлива, поскольку в Минске не захотели платить премию за долгосрочные поставки нефти.

После неудачных переговоров Лукашенко сообщил о поиске альтернативных поставщиков нефти. В частности, Минск направил запросы на Украину, в Азербайджан, в Польшу и Казахстан.

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14 января поставки нефти в Белоруссию начали компании, входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Речь шла о партии в объеме 3 тыс. т на Мозырский НПЗ. Кроме того, в начале февраля в «Транснефти» сообщили, что также подали заявку на поставку нефти в Белоруссию. Глава компании Николай Токарев уточнил, что речь идет о предварительной заявке на февраль на 80 тыс. т.

22 февраля Москва и Минск смогли предварительно договориться о цене на российскую нефть за счет снижения премии российских нефтяников. Эта премия будет ежегодно снижаться на $2 за тонну, пропорционально снижению экспортной пошлины, объяснил позднее министр энергетики России Александр Новак. 

Теги: «Транснефть», Белоруссия, поставки
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