«Транснефть» сообщила о заявках на поставки нефти в Белоруссию в марте

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

«Транснефть» приняла заявки от нескольких нефтяных компаний на поставки сырья на белорусские НПЗ в марте. Об этом говорится в сообщении представителя компании, которое поступило в РБК.

«Принятием этих заявок «Транснефть» подтвердила технические возможности по прокачке нефти», — отмечается в сообщении. Представитель компании уточнил, что к прокачке нефти можно будет приступить после оформления маршрутных поручений.

В начале января Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию. Их снизили до минимально разрешенного уровня. Перед этим, в декабре, Москва и Минск не смогли согласовать новые условия поставок. Как сообщал знакомый с ходом переговоров источник РБК, стороны не смогли договориться о цене топлива, поскольку в Минске не захотели платить премию за долгосрочные поставки нефти.

После неудачных переговоров Лукашенко сообщил о поиске альтернативных поставщиков нефти. В частности, Минск направил запросы на Украину, в Азербайджан, в Польшу и Казахстан.