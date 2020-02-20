Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти через трейдеров

Закупка российской нефти не напрямую произошла на фоне спора Москвы и Минска и-за цен на поставки. В «Белнефтехиме» отметили, что российский владелец сырья мог бы куда больше заработать на этой сделке «даже без премии» к цене

Фото: Виктор Толочко / ТАСС

Белоруссия купила у трейдеров российскую нефть без премии к цене с перевалкой в Литве. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского государственного концерна «Белнефтехим».

В сообщении говорится, что Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти. При этом в компании отказались назвать сумму сделки, сославшись на коммерческую тайну.

«Нефть российская, но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки», — заявили в «Белнефтехиме». В компании отметили, что российский владелец этой нефти мог бы заработать на поставке «больше даже без премии».

БелТА уточняет, что прибытие двух танкеров с нефтью в литовский порт Клайпеды ожидается в марте.