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Бизнес ,  
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Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти через трейдеров

Закупка российской нефти не напрямую произошла на фоне спора Москвы и Минска и-за цен на поставки. В «Белнефтехиме» отметили, что российский владелец сырья мог бы куда больше заработать на этой сделке «даже без премии» к цене
BRENT BR-3.20 $59,68 +1,69%
Фото: Виктор Толочко / ТАСС

Белоруссия купила у трейдеров российскую нефть без премии к цене с перевалкой в Литве. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского государственного концерна «Белнефтехим».

В сообщении говорится, что Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти. При этом в компании отказались назвать сумму сделки, сославшись на коммерческую тайну.

«Нефть российская, но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки», — заявили в «Белнефтехиме». В компании отметили, что российский владелец этой нефти мог бы заработать на поставке «больше даже без премии».

БелТА уточняет, что прибытие двух танкеров с нефтью в литовский порт Клайпеды ожидается в марте.

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В январе через порт Клайпеды Белоруссия получила 80 тыс. т нефти из Норвегии. Тогда Минск закупил нефть сорта Johan Sverdrup для переработки в ОАО «Нафтан». Этот сорт начал добываться на норвежском континентальном шельфе в промышленных масштабах с четвертого квартала 2019 года и считается схожим по своим характеристикам с российской нефтью Urals.

Генеральный директор «Нафтана» Александр Демидов говорил, что дальнейшие перспективы переработки нефти Johan Sverdrup будут зависеть от результатов переработки первой партии. «На наш взгляд, это неплохой сорт. Важен и тот аспект, что приобретается сырье без посредников, непосредственно у одной из компаний, которая участвует в проекте по добыче нефти на норвежском шельфе», — прокомментировал поставку норвежской нефти Демидов.

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
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Спор России и Белоруссии из-за нефти связан с разногласиями из-за цены сырья. В конце декабря на фоне неудачных переговоров о заключении долгосрочного контракта о поставках российской нефти белорусский президент Александр Лукашенко распорядился начать поиски альтернативных поставщиков сырья для белорусских НПЗ. Тогда же он отмечал, что для поставок нефти может быть использована схема с транспортировкой по железной дороге из портов балтийских стран.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Белоруссия, нефть
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