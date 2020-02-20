Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти через трейдеров
Белоруссия купила у трейдеров российскую нефть без премии к цене с перевалкой в Литве. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского государственного концерна «Белнефтехим».
В сообщении говорится, что Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти. При этом в компании отказались назвать сумму сделки, сославшись на коммерческую тайну.
«Нефть российская, но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки», — заявили в «Белнефтехиме». В компании отметили, что российский владелец этой нефти мог бы заработать на поставке «больше даже без премии».
БелТА уточняет, что прибытие двух танкеров с нефтью в литовский порт Клайпеды ожидается в марте.