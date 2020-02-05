«Татнефть» вслед за «Сафмаром» подала заявку на поставки нефти Белоруссии

Компания «Транснефть» подала предварительную заявку на поставку нефти в Белоруссию. Об этом сообщил глава компании Николай Токарев, отвечая на вопрос РБК. В январе поставки нефти на белорусские НПЗ начали компании, входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.

«Заявки на февраль только от «Сафмара» и «Татнефти» [80 тыс. т], но это пока предварительная заявка. Не факт, что эти 80 тыс. тонн «Татнефть» туда поставит», — сказал Токарев.

По его словам, планируемый «Сафмаром» объем поставок на февраль составляет 250 тыс. тонн. «Я думаю, в ближайшее время, встреча (президентов) анонсирована, какая-то ясность будет. Хотя ситуация нас удручает, честно говоря, потому что она создает проблемы и нам, и Белоруссии», — добавил глава «Транснефти».

3 января «РИА Новости» сообщили о приостановке поставок нефти в Белоруссии из-за требований Минска снизить контрактную цену. Источник агентства в отрасли заявил о том, что российские поставщики рассчитывали сохранить рыночную цену плюс премию размером примерно $10. Белоруссия надеялась на улучшение условий для себя.



Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали вопрос поставок нефти в конце декабря, однако к соглашению не пришли. После неудачных переговоров Лукашенко поручил искать альтернативу российскому топливу.