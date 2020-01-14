«Сафмар» начал поставки нефти на Мозырский НПЗ

Группа «Сафмар» начала поставки нефти на Мозырский НПЗ в Гомельской области Белоруссии. Об этом РБК сообщил источник, близкий к компании. «Группа получила заявку и подписала маршрутное поручение», — сказал он.

По его словам, речь идет о 30 тыс. т.

О том, что Мозырский НПЗ получает нефть от компаний группы «Сафмар», сообщил и источник ТАСС.

Официальный представитель «Сафмара» от комментариев отказался.

Поставки на Новополоцкий НПЗ, который расположен в Витебской области, начались еще 4 января. Тогда в «Белнефтехиме» заявили, что договорились с двумя российскими компаниями о поставках нефти, закупаемой по цене без премии. Позже стало известно, что соглашение с белорусской компанией заключили «РуссНефть» и «Нефтиса».

3 января «РИА Новости» сообщило о приостановке поставок нефти в Белоруссию из-за требований Минска снизить контрактную цену. Источник агентства в отрасли заявил, что российские поставщики рассчитывали сохранить рыночную цену плюс премию размером примерно $10. Белоруссия надеялась на улучшение условий поставок.

14 января первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил, что Минск направил предложения на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан о начале поставок нефти в страну. По словам Крутого, это объясняется нежеланием и дальше переплачивать российским компаниям, которые пока не готовы уменьшить размер премии.