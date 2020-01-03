СМИ узнали об остановке поставок российской нефти в Белоруссию

Начиная с 1 января 2020 года Россия прекратила подачу нефти для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Белоруссии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в нефтяной отрасли республики.

«Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет», — заявил собеседник агентства. По его словам, «непрерывные партии» нефти закончились 31 декабря. При этом источник «РИА новости» добавил, что у Минска есть нефтяные запасы, а НПЗ в настоящее время работают в штатном режиме. Об остановке поставок сообщил «Интерфаксу» неназванный представитель двух НПЗ — ОАО «Нафтан» и Мозырского НПЗ.

Ранее Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли сообщило, что Москва может остановить экспорт нефти в Белоруссию с 1 января из-за отсутствия условий поставок на будущий год. По данным агентства, прекращение поставок российской нефти означает появление дополнительных экспортных объемов смеси Urals на других направлениях, в частности в балтийских портах.

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