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Дерипаска назвал «мешаниной полной чепухи» письмо Минфина США о санкциях

Олег Дерипаска (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Обвинения, выдвинутые управлением по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски, — нарушение прав человека и попытка использовать американскую правовую систему в политических целях. Об этом говорится в заявлении бизнесмена, поступившем в РБК.

«Любой, кто прочитает письмо OFAC, увидит, что это не что иное, как мешанина полной чепухи. Это просто слухи и необоснованные сплетни, которые будут отклонены судом», — заявил Дерипаска, добавив, что у OFAC «ничего против него нет».

FT раскрыла основания санкций США против Дерипаски
Общество

14 февраля в газете Financial Times было опубликовано письмо, направленное OFAC адвокатам Дерипаски. В пиcьме перечислены основания, которыми руководствовалось ведомство, вводя санкции против бизнесмена.

Таковыми основаниями Минфин называет участие бизнесмена в инвестиционных проектах в Сочи перед Олимпиадой, финансирование ряда проектов «по просьбам президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников», а также номинальное владение активами и участие в отмывании средств «в интересах Путина». Минфин США также считает, что бизнес Дерипаски как минимум единожды — в июле 2011 года — использовали для прикрытия перевода средств «для личного использования» Путина, который тогда был главой российского правительства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с газетой назвал «неправдой» эти обвинения.

Обвинение в том, что Дерипаска «действовал в интересах» Путина, ранее фигурировало в отчете Минфина об основаниях для санкций против миллиардера. Этот документ был опубликован в мае 2019 года юристами Дерипаски. В качестве одного из доказательств OFAC приводило статью журнала The Nation от 2008 года, где без ссылки на источники говорилось о покупке им алюминиевого завода в Черногории «по поручению Владимира Путина». Издание писало, что Дерипаска сам сказал об этом одному из своих приближенных. Кремль, отвечая на эти сообщения, говорил, что «крупный предприниматель» всегда «действовал и действует в интересах своего бизнеса». В октябре 2019 года Дерипаска выиграл суд по иску о защите деловой репутации против The Nation (и еще двух изданий), однако удалять материал, ставший предметом разбирательства, журнал не стал.

Минфин США согласился рассекретить основания для санкций против Дерипаски
Бизнес

Санкции против Дерипаски и его компаний (ГАЗ, UC Rusal, En+, «Евросибэнерго») Вашингтон ввел в апреле 2018 года. В январе 2019 года санкции с трех компаний — En+, «Евросибэнерго» и UC Rusal — были сняты в связи с сокращением доли бизнесмена в En+ (через которую он владеет UC Rusal и «Евросибэнерго») до уровня менее 50%.

В марте 2019 года Дерипаска подал в суд на американский Минфин и его главу. Бизнесмен обвинил ведомство в том, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, а также нанесли ему ущерб в $7,5 млрд. В ноябре 2019 года Дерипаска подал в OFAC ходатайство о снятии с него санкций, а в декабре Минфин США пообещал рассекретить материалы, послужившие основанием для введения ограничений в отношении бизнесмена.

Теги: Олег Дерипаска, санкции, Financial Times
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