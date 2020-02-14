Дерипаска назвал «мешаниной полной чепухи» письмо Минфина США о санкциях

Олег Дерипаска (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Обвинения, выдвинутые управлением по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски, — нарушение прав человека и попытка использовать американскую правовую систему в политических целях. Об этом говорится в заявлении бизнесмена, поступившем в РБК.

«Любой, кто прочитает письмо OFAC, увидит, что это не что иное, как мешанина полной чепухи. Это просто слухи и необоснованные сплетни, которые будут отклонены судом», — заявил Дерипаска, добавив, что у OFAC «ничего против него нет».

14 февраля в газете Financial Times было опубликовано письмо, направленное OFAC адвокатам Дерипаски. В пиcьме перечислены основания, которыми руководствовалось ведомство, вводя санкции против бизнесмена.

Таковыми основаниями Минфин называет участие бизнесмена в инвестиционных проектах в Сочи перед Олимпиадой, финансирование ряда проектов «по просьбам президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников», а также номинальное владение активами и участие в отмывании средств «в интересах Путина». Минфин США также считает, что бизнес Дерипаски как минимум единожды — в июле 2011 года — использовали для прикрытия перевода средств «для личного использования» Путина, который тогда был главой российского правительства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с газетой назвал «неправдой» эти обвинения.